“La goccia scava la pietra, questo è l'adagio che adotteremo per salvare l'ultimo pozzo storico di Mondovì"

“Gutta cavat lapidem” (la goccia scava la pietra, ndr): è un adagio che intendiamo adottare, come onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, per tentare di raggiungere l’obiettivo di salvare l’unico pozzo storico, ancora esistente in Mondovì, esattamente nel Vicolo del Teatro, a Breo.

Anni addietro avevamo in vari modi segnalato l’opportunità di interessarsi, da parte della Amministrazione Comunale, di questo angolo curioso ed interessante, sia storicamente con motivo di richiamo turistico. A fianco del manufatto, probabilmente risalente al 1600, come le casupole dell’area, precedenti alla vicina Chiesa di San Filippo,settecentesca.

Nei pressi del pozzo vi è una tavola affrescata della Vergine di Mondovì a Vico, sistemata nicchia dal Console del Regno d’Italia a Boston, il monregalese Luigi Melano Rossi, poi restaurata dalla associazione “Amici di Piazza”.

Ci era stato garantito l’interessamento, nell’ambito del prestigioso intervento urbanistico, iniziato dal Borgheletto e successivamente ampliato fino ad interessare via Beccaria, via Meridiana, piazza Cesare Battisti, via Alessandria.

Sarebbe davvero un peccato che fosse dimenticata la cellula tra via Beccaria e via Cottolegno.