Premio di produzione alla Buzzi Unicem, parla l'azienda: "Non vogliamo disdettare, ma valutare una modalità di distribuzione più equa e indirizzata ad una più ampia platea"

In riferimento alla questione riguardante il “premio di produzione” alla Buzzi Uncem Spa di Robilante, sollevato da Filca Cisl ha chiesto un "incontro urgente" alla commissione di conciliazione dell’ispettorato del lavoro, pubblichiamo integralmente la nota dell'azienda.

"Relativamente alla tematica in oggetto Buzzi Unicem precisa che la volontà non è quella di disdettare il sistema di premialità introdotto dall’azienda nel 2018 ma di poter valutare, insieme alle Rappresentanze Sindacali, una modalità di distribuzione del premio più equa e indirizzata ad una più ampia platea di destinatari.

Nelle ultime settimane l’azienda ha informato le RSU dell’intento di modificare le modalità di calcolo correlate all’erogazione del premio CSA, al fine di definire la questione in maniera strutturale anche per i prossimi anni. Nei giorni scorsi FILCA CISL di Cuneo ha richiesto l’erogazione del premio secondo le modalità pregresse per la campagna già svolta.

Per risolvere la vertenza, possibilmente entro la fine del mese corrente, sono già state programmate delle riunioni dedicate".