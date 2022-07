Business, sport e formazione le nuove frontiere della blockchain

Già dalle sue prime apparizioni nel mercato finanziario, la blockchain si è dimostrata un’architettura non solo efficace, ma anche estremamente versatile. Grazie a questa nuova tecnologia è infatti possibile la condivisione trasparente di beni ed informazioni che si spostano all’interno della stessa rete. Un database si occupa di archiviare i dati in blocchi, un po’ come accade per la commutazione di pacchetti, collegati tra loro in quella che viene definita “catena”.

Il tutto con la sicurezza che i dati non possano essere modificati o alterati da chi non ha accesso all’infrastruttura. Sicurezza e velocità quindi, per un sistema che si dimostra sempre più utile anche in altri ambiti, nonostante rimanga spesso legato alle transazioni e al mondo delle criptovalute in particolare.

La tecnologia blockchain, inizialmente nata per mettere in sicurezza il trading sui mercati finanziari con applicazioni sicure come bitcoin prime , oggi è ingaggiata per il trasferimento di informazioni e per la gestione dei certificati di attività.

Nascono nuovi corsi di studi sull’argomento

Nonostante ci si riferisca ad un tipo di tecnologia piuttosto nuova, ha già richiamato l’attenzione di molti studiosi anche in ambito universitario. In particolar modo la Svizzera, un paese che punta molto sull’innovazione e sulle nuove tecnologie, sembra sia divenuto il nuovo hub per gli esperti di blockchain. Il Paese del nord Europa infatti, sembra essersi ormai affermato come uno dei migliori in cui approfondire tematiche legate alle criptovalute e alla finanza decentralizzata, collegate inevitabilmente al mondo della blockchain.

L’università di Zurigo e quella di Losanna appaiono come le più attive sotto questo aspetto, proponendo in maniera assidua corsi estivi, programmi di approfondimento e lezioni mirate alla scoperta di questo nuovo formidabile sistema, coinvolgendo esperti e professionisti provenienti da ogni parte del mondo. È vero, siamo ancora all’inizio e non possiamo di certo considerare le università di blockchain come asset già affermati all’interno della società. Ma nonostante ciò, il messaggio che traspare è la volontà di voler approfondire l’argomento puntando su conferenze, dialoghi e confronti pratici con il fine di arrivare un giorno a sviluppi concreti della tecnologia.

Anche il mondo del calcio non rimane a guardare

La quantità di denaro che gira intorno al mondo sportivo, ed in particolare riferendoci quello calcistico, ha visto risvegliato un interesse nella blockchain e nel mondo delle criptovalute. Sulle maglie dei diversi calciatori della nostra Serie A sono comparsi diversi sponsor che rimandano a siti e piattaforme che si occupano della compravendita delle nuove monete digitali. Cripto.com, importante piattaforma di exchange internazionale, ha persino voluto spingersi oltre, proponendosi come sponsor ufficiale nella finale di coppa Italia della scorsa stagione.

La Lega Calcio ha ben accolto la proposta ed è diventata una delle prime associazioni nazionali ad instaurare un accordo di partnership con una società che si occupa di criptovalute. Anche il Paris Saint Germain si è fatto portabandiera del mondo cripto grazie ad una arguta mossa di mercato. Lionel Messi, uno dei giocatori più famosi e conosciuti in tutto il mondo, vedrà ricevere una parte del suo stipendio sotto forma di NFT, per la precisione la criptovaluta $PSG Fan Tokens. Prepariamoci nei prossimi anni a grandi cambiamenti, sempre sulla scia della blockchain che sembra ormai essersi affermata in ogni ambito possibile come tecnologia vantaggiosa e su cui puntare.