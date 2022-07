Carroattrezzi non autostrada: tutto quello che c'è da sapere

Non è facile riuscire a destreggiarsi con tutti i servizi di soccorso stradale che esistono, col fatto che alcuni potrebbero essere inseriti all’interno della polizza assicurativa RC Auto, mentre in altri casi alcune ditte non forniscono dei servizi in alcune zone della città come potrebbe essere l’autostrada o il raccordo anulare eccetera. Per avere un carroattrezzi non autostrada si può comunque contattare un’azienda privata. È molto difficile quando si rimane a piedi, senza macchina che ci si trovi in autostrada o fuori dall’autostrada, si tratta di problematiche un po’ diverse da trattare, ma comunque di essere in una situazione di emergenza dove abbiamo bisogno di una forma di soccorso da parte di qualcuno che possa tirarci fuori da quella situazione. A prescindere, appunto, che ci si trovi in autostrada o su una strada scorrimento veloce di qualunque tipo, o addirittura del centro città, il fatto di avere l’auto in panne crea dei grossi problemi di viabilità.

Per riuscire a rimuovere il prima possibile un'automobile ferma in questo modo allora si può contattare il carroattrezzi e di servizio di soccorso stradale, presso una ditta che ha le dovute autorizzazioni.

Di solito è possibile attivare l’emergenza grazie ad un numero di telefono che è bene sempre tenere con noi proprio per non perdere tempo prezioso in sede di incidente o di guasto. Ci sono ovviamente dei costi da sostenere, perché è un intervento a pagamento ed è possibile anche richiedere un preventivo per quanto probabilmente verrà perfezionato in sede di soccorso.

I costi del soccorso stradale

Il soccorso stradale quando giunge in autostrada costa di più del soccorso stradale che va a recuperare la vettura in qualunque altro punto della città di solito. Non è possibile fornire una cifra precisa dal momento che si tratta di andare a creare poi una sorta di illusione rispetto al prezzo quanto in realtà il servizio di soccorso stradale è personalizzato e come tale deve essere trattato anche dal punto di vista economico. Sicuramente c’è da tenere in conto il costo dell’uscita del carroattrezzi dal suo parcheggio, che è una cifra fissa e presente ogni volta che bisogna andare a leggere un preventivo per il soccorso stradale. È del tutto probabile che questa cifra vale solo in base al peso del veicolo da soccorrere che sarà dunque diverso dall’altro. Per quanto riguarda il carroattrezzi non è detto che ogni volta vengo utilizzato, perché è anche probabile che il soccorso stradale riesca a riparare il guasto direttamente in sede, o a riavviare un’auto che si è fermata perché magari ho una ruota bucata o semplicemente si è scaricata la batteria all’improvviso.

Un importante ruolo è giocato dall’orario in cui viene contattato il soccorso stradale, perché le fasce orarie subiscono variazioni di prezzo. Sicuramente un costo superiore lo andremo a pagare in orario notturno e durante i giorni festivi, quando le altre persone giustamente riposano dal lavoro e solamente servizi di emergenza continuano a essere attivi proprio per garantire una disponibilità a tutti i cittadini in circolo sulle strade.