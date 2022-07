Se andiamo ad analizzare la classifica delle criptovalute per valore e utilizzo, Ethereum dal 2018 ha iniziato la sua scalata arrivando a posizionarsi subito dopo il famosissimo Bitcoin. Il merito è senza dubbio da associare alla tecnologia blockchain che regola tutti gli spostamenti finanziari e tutte le transazioni legate alle valute virtuali. Nonostante il principio alla base sia molto simile, Bitcoin e Ethereum sono due blockchain distinte e separate tra di loro, con scopi e funzionalità diversi.

Ognuna di esse è infatti programmata sulla base di un set di regole che stabiliscono se le transazioni sono valide e oltretutto sono tutte dettate da un cosiddetto algoritmo di consenso. È proprio l’algoritmo di consenso ad aver negli ultimi periodi ricevuto svariate critiche per via dell’enorme quantitativo di energia computazionale necessaria a svolgere l’attività di mining ed a collegare tutti i diversi nodi della rete decentralizzata.

L’impatto ambientale del Bitcoin

Negli anni molti attivisti ambientali hanno tentato di screditare il mondo delle criptovalute facendo leva sulla forte emissione di CO2 che genera ogni anno. Secondo gli studi l’attività di mining di Bitcoin produrrebbe la stessa CO2 all’anno di una città intera molto popolosa o in alcuni casi di interi paesi anche piuttosto popolosi. Dall’altro lato bisogna però valutare che la digitalizzazione di molti aspetti e operazioni che oggi hanno un impatto importante sull’ambiente, grazie alla blockchain vengono radicalmente ridotti. Grazie anche all’ausilio di sistemi che si basano sull’Internet of Things e sull’Intelligenza Artificiale, la digitalizzazione delle operazioni, l’energia impiegata per fondere e stampare moneta e tutta la documentazione cartacea connessa a queste pratiche viene ridotta ai minimi termini. Ci si ritrova quindi in una situazione di equilibrio in cui in fin dei conti gli svantaggi non sono poi così numerosi di quanto si pensa.

Ethereum e la rivoluzione Green

La rete Bitcoin ormai affermatasi, impedisce al sistema che si è venuto a creare l’implementazione di nuovi fattori che ridurrebbero le produzioni energivore collegate alle attività svolte dalle macchine e dagli utenti. Una macchina perfetta che non sente la necessità di adattarsi ai nuovi standard per la sostenibilità ambientale. Ethereum dal canto suo invece ha intraprese una rotta completamente diversa. Grazie al nuovo protocollo Ethereum 2.0, la blockchain punta ad una riduzione importante nei consumi modificando l’algoritmo di consenso in direzione “proof of stake” - questo vale anche se