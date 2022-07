Produttività ed efficienza con la blockchain

La blockchain è una tecnologia che tiene traccia di un insieme di transazioni, in modo decentralizzato, sicuro e trasparente, sotto forma di una catena di blocchi.

Blockchain, definizione Sviluppata a partire dal 2008, la blockchain è, prima di tutto, una tecnologia per archiviare e trasmettere informazioni. Questa tecnologia offre elevati standard di trasparenza e sicurezza perché funziona senza un organismo di controllo centrale. Più concretamente, la blockchain permette ai suoi utenti - connessi in rete - di condividere dati senza intermediari. Una blockchain è quindi, un registro, un grande database che ha la particolarità di essere condiviso contemporaneamente con tutti i suoi utenti, tutti ugualmente detentori di questo registro, e che hanno anche la capacità di inserirvi dati, secondo regole specifiche fissate da un protocollo informatico molto ben protetto grazie alla crittografia.

Il matematico Jean-Paul Delahaye descrive la blockchain come una sorta di “quaderno molto grande, che tutti possono leggere liberamente e gratuitamente, su cui tutti possono scrivere, ma che è impossibile da cancellare e indistruttibile”.

Blockchain, come funziona

In pratica, una blockchain è un database che contiene la cronologia di tutti gli scambi effettuati tra i suoi utenti sin dalla sua creazione. Le sue caratteristiche principali sono:

L'identificazione di ciascuna parte avviene mediante un processo crittografico ;

; La transazione viene inviata a una rete (o " nodo " di archiviazione) di computer dislocati in tutto il mondo;

” ospita una copia del database in cui è registrato lo storico delle transazioni effettuate. Tutte le parti interessate possono accedere contemporaneamente Il sistema di sicurezza si basa su un meccanismo di consenso di tutti i “nodi” ogni volta che vengono aggiunte informazioni. I dati vengono decifrati e autenticati da "data center" o " miner ". La transazione così validata viene aggiunta al database sotto forma di blocco di dati crittografati (questo è il “blocco” in blockchain);

Blockchain, a cosa serve

La blockchain rappresenta una grande innovazione che viene utilizzata in particolare nel settore bancario. Storicamente, infatti, la tecnologia blockchain è stata sviluppata per supportare le transazioni effettuate tramite criptovalute/crypto-asset (compresi i bitcoin che sono la forma più nota) e che hanno la caratteristica principale di non dipendere da un'organizzazione centralizzata (come una banca centrale) e essere internazionale.

Ma il suo utilizzo non si limita alle criptovalute. Molti campi e settori di attività, commerciali o non, pubblici o privati, utilizzano già la blockchain o prevedono di farlo negli anni a venire.

Nel settore bancario, la tecnologia apre la possibilità di validare le transazioni senza l'intermediazione di una stanza di compensazione, che dovrebbe consentire di certificare le transazioni in tempi molto più brevi. La blockchain può anche favorire la condivisione di informazioni tra attori concorrenti in una piazza finanziaria rispettando la segretezza dei loro dati commerciali e, così facendo, facilitare la gestione di strutture o strumenti comuni riducendo i costi di contatto e le spese di amministrazione. Nel settore dell criptovalute la blockchain garantisce la sicurezza e la trasparenza delle operazioni di compravendita che vengono effettuate su siti web certificati, come bitcoin profit .

Nel settore assicurativo il contributo della blockchain è dovuto, ad esempio, all'automazione delle procedure di rimborso e alla riduzione di alcune formalità a carico delle imprese e dei loro clienti, purché siano chiaramente stabiliti i presupposti e le condizioni di risarcimento e danno.

Nel settore della logistica, la blockchain garantirebbe la tracciabilità del prodotto, nonché la memoria dei vari interventi su una filiera produttiva e distributiva, ma potrebbe trovare applicazione anche nel settore agroalimentare per la tracciabilità degli alimenti, particolarmente interessante in caso di crisi sanitaria. Ma molti settori sono potenzialmente interessati dall'uso della tecnologia blockchain: salute, immobiliare, lusso, aeronautica, ecc.