Alba, in attesa dalle 9 per stare in prima fila al concerto di Blanco

Sono in attesa da stamattina alle 9, alla caccia di un po' di ombra in piazza Medford ad Alba per guadagnarsi un posto in prima fila al concerto di Blanco. Si preannuncia una lunga giornata per i giovani che hanno in mano l'ambìto biglietto della prima serata di Collisioni, un evento andato sold out in pochissime ore.

In tutta Italia il Blu Celeste tour ha realizzato oltre 170mila venduti, contando anche le date nei club. Ad Alba, per la prima serata della 14^ edizione di Collisioni di sabato 9 luglio, sono attesi attesi 15 mila spettatori. Un evento preparato con modifiche alla viabilità e cinque grandi parcheggi per accogliere i fan.

Blanco è reduce dal Festival di Sanremo, vinto insieme a Mahmood con la canzone Brividi e dalla partecipazione all'Eurovision Song Contest di Torino.

Sul palco albese ci sarà Blanco con una Guest Star di eccezione, gIANMARIA.

Collisioni 2022 prosegue domani, domenica 10 luglio in Piazza Medford ad Alba, con i Pinguini Tattici Nucleari preceduti dal live de La Rappresentante di Lista per una serata attesa da decine di migliaia di spettatori da tutta Italia, in arrivo in Piemonte