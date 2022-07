Alla Saluzzo Opera Acadamey "L'incoronazione di Poppea"

La Saluzzo Opera Academy, Summer School dedicata alla formazione in campo operistico, è iniziata venerdì 24 giugno nei locali dell’ex Monastero dell’Annunziata, sede della Scuola APM.



Lo staff dall’Accademia dell’Opera di Berlino, organizzatrice del progetto, è giunto a Saluzzo insieme a circa una sessantina tra giovani cantanti e musicisti provenienti da tutto il mondo.



Questo primo mese di lavoro sarà dedicato allo studio e all’allestimento del dramma per musica di Claudio Monteverdi “L'incoronazione di Poppea” che verrà rappresentato dal 17 al 20 luglio presso i giardini della Scuola APM alle ore 18.



La Summer School sarà occasione per consentire ai giovani musicisti di migliorare la loro padronanza dei linguaggi fondamentali dell'opera e di venire a contatto con la cultura e il territorio italiano.



L’Accademia dell’Opera di Berlino è tra le Istituzioni più importanti nell’ambito della formazione operistica europea; ha preparato negli anni i giovani talenti e avviato carriere musicali.



Questa edizione vedrà un ulteriore coinvolgimento della Scuola APM, insieme alla Filarmonica TRT, perché saranno presenti nell’organico orchestrale anche alcuni musicisti del corso Obiettivo Orchestra.



Una nuova opportunità lavorativa per i nostri giovani e senza dubbio un arricchimento per tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione di questo progetto dal respiro internazionale.