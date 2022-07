Castiglione Tinella: i Magasin du Cafè aprono la rassegna “Un Palco tra le Vigne”

Lunedì 11 luglio a Villa Fogliati di Castiglione Tinella si apre il sipario sulla rassegna musicale “Un Palco tra le Vigne”, appuntamento con la grande musica sempre atteso dai tanti appassionati che ha dovuto fermarsi per due anni a causa della pandemia.



Ora però si riparte, e il ciclo di concerti si apre con un imperdibile spettacolo di musica del seguitissimo gruppo “Magasin du Cafè”, che a Castiglione porta sul palco il progetto “Piazzolla Portrait”: un omaggio al grande Astor Piazzolla secondo l’interpretazione di questa interessante formazione composta da Denny Bertone alla chitarra, Davide Borra alla fisarmonica e tastiere, Mattia Floris chitarra e voce, Alberto Santoru al contrabbasso e percussioni e la grande Sara Cesano al violino.



Il pubblico potrà apprezzare le originali sonorità della band, che sta costruendo un grande lavoro musicale anche sulla world music di cui offriranno un “assaggio” nella serata castiglionese.



Il concerto avrà inizio alle ore 21.30; il biglietto d’ingresso sarà venduto a 7 euro e si potrà anche acquistare la sera stessa ma è consigliabile prenotarsi telefonando al numero 329.0494380 oppure scrivendo una mail a contessadicastiglionetinella@gmail.com.

Dopo il concerto è previsto un buffet-degustazione con i vini castiglionesi e le grappe della distilleria Beccaris. In caso di maltempo la serata si svolgerà all’interno della antica chiesa parrocchiale.



Il Comune, l’Associazione Contessa, la Bottega del vino Moscato insieme a tutti gli altri gruppi operanti sul territorio hanno ripreso l’organizzazione della rassegna grazie soprattutto all’intervento di importanti contributi della Fondazione CRC, di alcune grandi aziende vinicole castiglionesi (Saracco, La Morandina, La Cascinetta di Matteo Soria), della Distilleria Beccaris, dell’Osteria Verderame, di Radio Valle Belbo e naturalmente della famiglia Fogliati che storicamente ospita la rassegna nella sua suggestiva proprietà: a tutti loro - dice il sindaco Bruno Penna - vanno i ringraziamenti da parte di tutta l’organizzazione per aver consentito di ripartire, e per aver compreso il grande significato che ha quest’anno poter tornare a trovarsi insieme e offrire grandi spettacoli musicali.