Da tutta Italia, e a tutte le ore, per vedere Blanco: ad Alba è tempo di Collisioni [VIDEO]

In vista dell'apertura della quattordicesima edizione di Collisioni iniziano a farsi affollate piazza Medford e le strade vicine della città di Alba come corso Torino: sono in tantissimi i fan di Blanco - nome di punta del concerto in programma per la serata di oggi (sabato 9 luglio) - che ad Alba sono arrivati da tutta Italia e a tutte le ore.

In tutta Italia il Blu Celeste tour ha realizzato oltre 170mila venduti, contando anche le date nei club.

Ad Alba, per la prima serata della 14^ edizione di Collisioni di sabato 9 luglio, sono attesi attesi 15 mila spettatori. Un evento preparato con modifiche alla viabilità e cinque grandi parcheggi per accogliere i fan. Blanco è reduce dal Festival di Sanremo, vinto insieme a Mahmood con la canzone Brividi e dalla partecipazione all'Eurovision Song Contest di Torino. Sul palco albese ci sarà Blanco con una Guest Star di eccezione, gIANMARIA.