Matteo Romano atteso sul palco di OndeSonore a Tarantasca: “Non vedo l'ora. E' sempre una forte emozione cantare nella mia terra”

C'è grande attesa a Tarantasca per il concerto di Matteo Romano. OndeSonore sarà infatti una delle attesissime tappe del tour estivo del giovane artista cuneese che si esibirà la sera di sabato 16 luglio.

Fresco del grande successo all'apertura del concerto di Elisa a Sampeyre di domenica 3 luglio, Matteo non vede l'ora di tornare a esibirsi in Granda: “E' sempre emozionante cantare nella mia terra. Non vedo l'ora di tornare a Cuneo. Ogni volta che mi esibisco qui, riconosco nel pubblico dei volti, ci sono sempre tanti amici che mi vengono a vedere. Quindi è sempre un modo per ricongiungersi con amici e parenti. Io sento forte questo orgoglio cuneese, ma soprattutto la felicità delle persone che mi parlano e si complimentano con me. Non c'è fanatismo, c'è il complimento per dirmi che mi hanno guardato e seguito. Sento sempre un affetto fortissimo”.

Matteo Romano porterà a OndeSonore di Tarantasca (un Music Festival giunto alla 21^ edizione) uno spettacolo imperdibile e curato in ogni minimo dettaglio: “Saranno 50 minuti di musica. Porterò alcune cover, tutti i miei brani e qualche inedito. Canterò anche il mio nuovo singolo 'Tramontana'. Con un bassista e una postazione elettrica, proponiamo arrangiamenti più unplagged e acustici. Un'esibizione preparata molto bene, la stessa che stiamo portando in giro nel tour. Non vedo l'ora”. Matteo Romano sarà accompagnato sul palco dalla sua band composta da Dario Giuffrida (elettronica), Marilena Montarone al basso e Fabio Zacco alle tastiere. Valeriano Chiaravalle, già direttore d’orchestra di Matteo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, cura gli arrangiamenti live dei brani.

Sarà un'estate piena di musica per Matteo Romano: “Sarò ad Asti il 14 luglio per aprire il concerto di Fabrizio Moro, poi il 16 a Tarantasca, il 7 agosto a Cervia (RA) e il 3 settembre a Langhirano (PR), oltre a molta promozione radiofonica. Stiamo preparando nuovi inediti, sto cercando di preparare il mio album, mio al 100% con diverse influenze e stimoli ricevuti negli ultimi tempi”.

Musicalmente Matteo Romano sta maturando, ma resta sempre “il bravo ragazzo di Cuneo dalla faccia pulita”: “Musicalmente sono cambiato, perchè molto più stimolato, in grado di sperimentare e di creare. Sono cresciuto come persona ma cambiato poco. Ho la fortuna di avere amici e famiglia che mi tengono con i piedi per terra”.

Primo di tre gemelli, Matteo Romano, nato e cresciuto a Cuneo (dove ha frequentato il Liceo Classico) si è appena trasferito a Milano per cominciare gli studi universitari in comunicazione e marketing: “Gli esami vanno bene, ne ho dati tre. Sono molto contento di portare avanti anche la carriera scolastica. L'università per me è 'un di più' fondamentale ma dando sempre la priorità alla musica”.

Dopo aver conquistato il pubblico con singoli come “Concedimi” (2 volte Platino), “Casa di Specchi”, “Testa e Croce”, “Virale” (latino) e “Apatico”, il viaggio musicale di Matteo Romano prosegue con il nuovo brano inedito dal titolo “Tramontana": un vero e proprio inno alla libertà di cui Matteo è coautore insieme ad Alessandro La Cava, come già era accaduto per il brano presentato in gara a Sanremo 2022 “Virale”.

Gli organizzatori di OndeSonore annunciano l'apertura delle prevendite online dei biglietti tramite Ticketone con informazioni e approfondimenti sul sito www.ondesonore.com in merito ad orari e modalità di acquisto.

Il concerto di Matteo Romano si svolgerà dalle 21 nella solita location di OndeSonore nell'area produttiva Nord di Tarantasca, seguito poi dalla consueta serata di festa con altri gruppi e djset per un divertimento all'insegna della buona musica.

