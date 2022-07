Occit'amo Festival continua: a Vignolo Michela Giordano e Isabella Puppo

Occit’amo Festival, che insieme a Suoni dal Monviso dà forma al programma di Suoni delle Terre del Monviso, ha dato il via alla sua estate di eventi e appuntamenti nelle vallate partendo dalla Valle Stura, con diversi appuntamenti. Domani, domenica 10 luglio, dalle ore 14, presso il Rifugio del Colle della Maddalena, ad Argentera, “Bal d’Istà – Bal d’Auvergne con Duo Artense”: danze occitane accompagnate da un duo originale per una musica sottile e ritmata nata sull’altopiano dell’Artense. Ingresso gratuito.



Alle ore 21.30, a Vignolo, presso la Cappella di San Costanzo, Michela Giordano e Isabella Puppo (voce e arpa) si esibiranno nel primo di una serie di appuntamenti che metteranno in luce le voci femminili, tracciando un itinerario lungo lo Stivale attraverso la musica tradizionale popolare. Ingresso gratuito.



Il calendario completo degli eventi è pubblicato sul sito www.occitamo.it, da dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento.