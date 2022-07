Tanti auguri Baladin! A luglio i festeggiamenti per i primi 36 anni di attività

Il mondo Baladin è stato creato nel 1986 da Teo Musso. Dal 14 luglio, al Baladin Open Garden di Piozzo, prenderanno il via i festeggiamenti di 36 anni di birra, musica e passione.



Inizialmente con la storica birreria Le Baladin, nella piazza centrale di Piozzo con il tendone da circo dove si sono esibiti dal vivo centinaia di artisti, trasformato poi in brewpub dando inizio alla produzione di birra artigianale.



Oggi c’è un birrificio agricolo, che produce birre artigianali apprezzate in tutto il mondo e ci sono locali diretti in Italia e all’estero ma lo spirito rimane quello originale di un giovane sognatore che ha reso famosa la birra artigianale italiana impegnandosi nel lavoro ma anche sapendo vivere e far vivere emozioni genuine.



Con questa idea, dal 14 di luglio, al Baladin Open Garden di Piozzo, si darà il via ad un festival di Blues che vedrà alternarsi sul palco la Treves Blues Band, i Superdownhome e Nick Beccantini.



Ad accompagnarli ben 18 birre alla spina e il cibo dello chef Christian Meloni Delrio.



Tutti i concerti, prodotti in collaborazione con la Banca Alpi Marittime, saranno ad ingresso gratuito:

14 luglio – Treves Blues Band

15 luglio – Superdownhome

16 luglio – Nick Beccantini



Le porte del Baladin Open Garden apriranno alle 18.



La giornata conclusiva, domenica 17 luglio, sarà dedicata agli amanti della birra e ai tanti appassionati di produzione di birra casalinga. Prende il nome di Una Birra per L’Estate e ospiterà la terza tappa del campionato italiano di homebrewing organizzato dall’associazione Movimento Birrario Italiano. A giudicare le oltre 100 birre in concorso, ci sarà una giuria di esperti provenienti da tutta Italia.



Durante le premiazioni, nel pomeriggio, verrà presentata in anteprima una nuova birra Baladin: la Open 2022, una black IPA 100% italiana, prodotta assieme ai vincitori del campionato 2019, 2020 e 2021.



Per l’occasione, le visite al Birrificio verranno effettuate durante l’intera giornata con i seguenti orari: dalle 10:30 alle 17.