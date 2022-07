"Onde Sonore" è anche solidale: parte del ricavato della prima serata sarà donato al Centro Down di Cuneo

Entrata gratuita per i ragazzi e le ragazze del Centro Down Cuneo alla prima grande serata di Onde Sonore e la donazione di parte del ricavato del concerto per finanziare il progetto dedicato all’autonomia delle persone con Trisomia 21.

Onde Sonore a Tarantasca è anche questo, divertimento sì ma non senza la beneficenza.

“Grazie alla proposta dell’influencer cuneese Sabrina Martinengo abbiamo scoperto questo bel progetto dedicato all’autonomia per i ragazzi con Sindrome di Down - spiega l’organizzatore della manifestazione Davide Nivello -. Non abbiamo resistito e ci siamo subito mossi per dedicare a questi giovani la prima serata della nostra rassegna musicale. Da quando è nata la nostra associazione, ovvero ventun anni, abbiamo sempre creduto nell’impegno per il prossimo, portando avanti raccolte fondi e altre iniziative benefiche”.

“Quella offertaci da Sabrina ci è parsa subito un’idea bellissima poiché dedicata a giovani davvero speciali! La prima serata così sarà dedicata a loro, con entrata gratuita per i ragazzi dell’Associazione e una parte del ricavato (oltre a una budget già sicuro) della serata lo doneremo all’associazione per aiutare a portare avanti il progetto dell’autonomia” conclude l’organizzatore.

La prima serata saranno protagonisti gli imperdibili Sunshine con lo spettacolo dal titolo "Stars a Pop Rock Celebration”.

Un maestoso spettacolo di luci e musica e un imponente allestimento per rivivere le canzoni pop e rock più amate di tutti i tempi.

Un viaggio indimenticabile attraverso i ritmi e le melodie più conosciute delle grandi stars del rock e pop da Michael Jackson ai Queen passando per i Pink Floyd, i Led Zeppelin, Elton John, Madonna e gli U2. Una serata, insomma, davvero memorabile.

“Anche se il periodo storico che stiamo passando è sempre più difficile io continuo a credere fortemente nella generosità delle persone - commenta Sabrina Martinengo -. anche oggi c’è gente che dona perché donare fa bene al cuore!Dopo questa nuova bella avventura musicale, per cui ringrazio anche nome del Centro Down Cuneo gli organizzatori di Onde Sonore, sono convinta che presto, troveremo altre persone o aziende pronte a credere nell’operato dell’associazione cuneese. Perché il progetto dell’autonomia che si sta portando avanti da alcuni anni è troppo prezioso per non sostenerlo. Sono una di quelle persone che ha visto il percorso, la crescita, i traguardi raggiunti dai miei amici speciali. Stanno facendo progressi davvero incredibili e sono felice di poter essere al loro fianco in questa grande avventura che è la vita, per loro sempre un po’ più in più in salita e faticosa, rispetto ai coetanei, ma con l’aiuto giusto possono avere grandi soddisfazioni!”.

“Ringraziamo di cuore per il sostegno e l’interessamento dimostrato verso i nostri ragazzi - aggiunge il presidente del Centro Down Cuneo, Andrea Selleri -. Sono gesti incredibilmente preziosi perché ci fanno capire quanto le persone abbiano a cuore il futuro dei nostri figli. Quindi grazie davvero!”

I biglietti per Onde Sonore sono acquistabili nelle ricevitorie di Cuneo, Saluzzo e dintorni (vedi link https://www.ticketone.it/help/outlets/) oppure online sul sito www.ondesonore.com, o direttamente contattando gli organizzatori sul sito web.