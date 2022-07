Volley maschile: Savigliano celebra Daniele Mellano, convocato per il Campionato Europeo U22

Il Volley Savigliano celebra la convocazione in azzurro di Daniele Mellano che prenderà parte al Campionato Europeo Under 22 in programma in Polonia dal 12 al 17 luglio.

L’Italia sarà guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza ed è stata inserita nella Pool II. Avversari degli azzurrini, nella prima fase, Olanda, Turchia e Montenegro.

Al termine della prima fase le prime due classificate di ciascun girone si sfideranno in semifinale.

Nell'elenco dei convocati anche l'ex Mondovì Nicola Cianciotta e l'ex Cuneo Damiano Catania.

I 14 azzurrini convocati

Palleggiatori: Paolo Porro, Leonardo Ferrato

Schiacciatori: Tommaso Rinaldi, Alberto Pol, Giulio Magalini, Nicola Cianciotta, Matteo Meschiari, Andrea Schiro, Mattia Gottardo

Centrali: Mirco Compagnoni, Francesco Comparoni, Federico Crosato, Daniele Mellano

Libero: Damiano Catania