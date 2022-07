Disagi in via Langhe a Mondovi per la presenza dell'autobus della scuola guida bloccato in mezzo alla strada, in direzione di Mondovì centro. Il mezzo è fermo, presumibilmente per un guasto.

Essendo una zona molto trafficata, le auto in transito vengono fatte deviare verso l'area industriale.

Libera invece la corsia verso Mondovicino.