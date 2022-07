Caro vicino, ti denuncio!

“La scorsa settimana, per dispetto, il mio vicino di casa ha parcheggiato la sua automobile davanti al mio garage per non farmi uscire. Gli ho chiesto di spostarla perché dovevo andare al lavoro e con arroganza mi ha risposto che non ne aveva voglia. Ora voglio portarlo in tribunale.”

Gentile lettore,

le controversie di vicinato sono purtroppo uno dei motivi più frequenti di lite davanti ai Giudici.

Sono oltretutto vicende che incidono in modo significativo sulla qualità della vita delle persone, con discussioni, offese, ripicche e angherie che possono proseguire anche per anni, minando fortemente il quieto vivere di intere famiglie.

Nei loro sviluppi peggiori, le controversie di vicinato si trasformano in veri e propri reati. In particolare, il comportamento del Suo vicino, così come da Lei descritto, configura il reato di violenza privata, previsto e punito dall'art. 610 codice penale.

Recita infatti l'art 610 cp: "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni".

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che risponde del predetto reato di violenza privata anche chi posiziona volontariamente la sua automobile in modo da impedire i movimenti dell'altrui veicolo (Cass. n. 7592/2011, n. 8425/2013, n. 1912/2018).

Quindi, caro lettore, Lei può sporgere denuncia contro il Suo vicino di casa, tramite un avvocato di Sua fiducia o anche da solo, ad esempio recandosi in un Commissariato della Polizia di Stato o in una Caserma dei Carabinieri e dichiarando di volere denunciare il fatto.

La denuncia può essere la soluzione più opportuna specie se si teme che fatti dello stesso genere si possano verificare anche in futuro, in quanto, in casi come questi, la cosa peggiore da fare è subire in silenzio.