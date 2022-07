Prestito di conduzione Piemonte: lo studio Agrieuro risponde alle domande degli agricoltori

Il Prestito di Conduzione è una particolare forma di aiuto che permette alle aziende agricole di accedere ad un finanziamento di breve termine (massimo 1 anno), da concordarsi con la propria banca di riferimento, ricevendo dei contributi a copertura degli interessi da sostenere sul prestito stesso.



Il contributo regionale negli interessi è ordinariamente fissato nell’1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e nell’1,5% per quelle ubicate in zona di montagna.

Possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui l’articolo 1 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.



Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo di anticipare i capitali necessari per far fronte ai costi dei mezzi tecnici utilizzati nei cicli produttivi aziendali, in attesa del ricavo futuro a seguito della vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti.



L’importo del prestito di conduzione ammissibile a finanziamento dovrà essere compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 80.000 euro. L’importo del prestito erogabile dipende dalla composizione del fascicolo aziendale: l’azienda può ottenere un prestito il cui importo varia in funzione degli ettari e/o degli UBA allevati, secondo delle tabelle predefinite.



Il centro aziendale ed i terreni considerati ai fini della determinazione dell’importo della spesa ammissibile a prestito di conduzione devono ricadere sul territorio della Regione Piemonte. Per lo stesso motivo, anche i capi di bestiame considerati a tal fine devono essere allevati in regione.



La scadenza per la presentazione telematica delle domande è prevista per il 05/08/2022.