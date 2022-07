Auto contro muro sulla Sp9 tra Farigliano e Dogliani

Incidente stradale nella serata di oggi, domenica 10 luglio. Un'auto si è scontrata contro un muro poco dopo le ore 19 mentre viaggiava sulla strada provinciale 9 tra Fargliano e Dogliani.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì coadiuvati dai volontari di Dogliani per la messa in sicurezza del veicolo. Il conducente era già stato preso in cura dall'equipe medico sanitario giunto in loco poco prima con ambulanza medicalizzata. Per rilievi e gestione della viabilità hanno operato i carabinieri. Non si conoscono le condizioni del conducente.