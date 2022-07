Scontro tra auto e moto sulla 'Santa Vittoria' ad Alba. Strada chiusa

Incidente sulla SS 231 di 'Santa Vittoria' ad Alba per un incidente al km 32 nei pressi di corso Unità d'Italia ad Alba.

Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 luglio, poco prima delle 18,30, tra un'auto e una moto. Non sono note al momento le condizioni dei feriti. I coinvolti sono stati presi in cura dal 118. Intervenuta anche l'eliambulanza.

Come comunicato da Anas il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Sul posto per la messa in sicurezza dei mezzi i vigili del fuoco del comando di Alba.

Presenti in loco le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.