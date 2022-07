Da Grinzane Cavour, una tesi di laurea su Diletta Leotta

Andrea Pitisci, 30 anni, istruttore direttivo di ruolo nel servizio finanziario del Comune di Grinzane Cavour, ha terminato il proprio personale progetto di ricerca per l’elaborazione di una tesi sperimentale nella materia di economia applicata presso la sede di Bra dell’Università PEGASO.

Un lavoro originale, dove si elabora un modello teorico innovativo in campo economico, per la misurazione del valore creato dal marchio nell’epoca dei social network e del “personal branding”.

Già laureato in economia aziendale all’età di 21 anni all’Università di Torino, come molti dipendenti pubblici, matura la decisione di iscriversi nuovamente all’Università per conseguire la laurea magistrale in scienze economiche presso la sede di Bra della famosa Università telematica.

Per svolgere determinate funzioni in ambito comunale è infatti necessaria la laurea magistrale che tuttavia, per un lavoratore full time, non è impresa semplice da raggiungere.

Tuttavia, iscritto a gennaio di quest’anno, in soli 5 mesi conclude gli esami di entrambi gli anni accademici, accedendo quindi alla redazione della tesi, che sarà discussa alla prima sessione di laurea utile presso la sede di Bra.