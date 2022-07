Il Colorificio DE.CA. di Manta compie 50 anni

Correva l’anno 1972 quando, a Manta, per la prima volta, la famiglia Casale si affacciò sul mercato con un laboratorio artigianale che produceva rivestimenti murali e blocchetti per l’edilizia, fino ad estendere la produzione alla creazione di idropitture e prodotti decorativi.

All’inizio degli anni ’90 la gestione aziendale passa in capo a Claudio ed Ivana Casale, che subentrano al padre nell’azienda di famiglia.

Un ruolo centrale è quello esercitato negli anni dalla signora Romana, mamma di Claudio ed Ivana e colonna portante del colorificio: fin dall’inizi ha aiutato i figli nella conduzione della DE.CA diventando un vero e proprio punto di riferimento per tutti i clienti, decoratori e non, anche nella consulenza sullo studio dei colori.

Gli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio segnano un vero e proprio punto di svolta per il colorificio DE.CA., che vede espandere il proprio mercato oltre il confine nazionale, iniziando ad esportare i propri prodotti in molti Paesi europei, e non solo; senza mai trascurare i propri clienti del territorio.

Gli intraprendenti giovani titolari della DE.CA. hanno saputo approfittare delle opportunità date dal progresso tecnologico e grazie ai sistemi tintometrici della Paulin e della Sigma (marchi conosciuti a livello mondiale) hanno realizzato centinaia di migliaia di sfumature di colori di qualità superiore.

Il colorificio DE.CA. si distingue per avere una linea di produzione propria che le consente di realizzare materiali artigianali di alta qualità a prezzi concorrenziali; e da ultimo la produzione è stata arricchita da uno smalto ecologico all’acqua ad alta copertura e resistenza.

La DE.CA. è una realtà produttiva profondamente legata al territorio, una piccola impresa a conduzione familiare che ha saputo avere grandi ambizioni.

In dieci lustri la DE.CA. ha partecipato ad una vera e propria evoluzione del colore; tra le tinte più richieste, oggi, si trovano principalmente i grigi, in tutta la loro scala di tonalità, dal più scuro al più chiaro, sino ad arrivare al “tortora” ed ai colori “corda” ed “écru”.

La scala dei gialli rappresenta una costante che si è affermata nel corso dei decenni, mentre una new entry è rappresentata dalle tonalità che tendono al verde, dal verde mela al verde salvia.

Tra i fattori che più incidono sulla scelta del colore vi è la sfera emozionale di ogni singola persona. Sono sempre più tenute in considerazione le esigenze che caratterizzano l’ambiente interno o esterno: la luce che illumina un ambiente rappresenta un elemento molto importante nella scelta del colore.

Per i 50 anni di attività il colorificio DE.CA. ha voluto regalarsi il nuovo sito di vendita on line, dove è possibile trovare una vasta panoramica dei prodotti in vendita, consigli sulle nuove tendenze di colore e soluzioni tecniche per ogni problema relativo alla tinteggiatura.

Invitiamo tutti a visitare il sito www.colorificiodeca.com .

Lo staff del colorificio DE.CA. vi aspetta nella sede di Manta in Via Unità d’Italia, 15 per una consulenza gratuita.