Melania Molini, Managing Director di Metrocargo Italia S.r.l., tra sostenibilità e della tutela ambientale

Metrocargo Italia fa parte di un network di società collegate attive nella manovra, nel trasporto ferroviario, nella manutenzione, nella logistica e nella formazione che conta oggi complessivamente circa 400 dipendenti per un volume d’affari di circa 78 milioni di euro nel 2021. Può approfondire la presentazione dell’azienda?

Metrocargo Italia è l’MTO (“Multimodal Transport Operator”) di un network di società creato per soddisfare tutte le necessità connesse alla logistica ferroviaria. La Società movimenta circa 25.000 casse mobili l’anno e fornisce, dal 2012, l’unico servizio intermodale attivo tra Italia e Francia via Ventimiglia garantendo un servizio multi-cliente e multi-prodotto che collega ogni giorno varie località del nord Italia e la zona di Marsiglia. Tale servizio riduce drasticamente il trasporto su gomma consentendo alla merce di giungere alla destinazione finale con una modalità più sicura, rapida e rispettosa dell’ambiente. Il servizio trasporta diverse categorie merceologiche in import e in export: dalle piastrelle alle conserve, dalla pasta alla calce e alla sabbia, ed è completato dal trasporto su strada grazie ad una rete logistica di cui ci avvaliamo in Italia e in Francia.

Inoltre, grazie alle partnership con diversi operatori francesi, la Società è oggi in grado di rilanciare il proprio servizio per altre destinazioni della Francia quali la Bretagna e il nord del Paese, vicino al confine tedesco.

Oltre ad assicurare il trasporto camionistico di primo e ultimo miglio, Metrocargo garantisce un’offerta completa per tutte le necessità di trasporto del cliente con oltre 340 casse mobili 20’, 30’ e 45’ disponibili, nonché il supporto di una Sala Operativa multilingue attiva 365 giorni all’anno, incaricata di organizzare e presidiare il traffico.

L’anno scorso l'azienda ha proseguito il piano di investimenti nel terminal di Borgo San Dalmazzo con l’acquisto di una nuova reach stacker impiegata per sostenere l’incremento dei traffici afferenti alla località del Cuneese. Come e quando è nato il vostro interesse per il terminal borgarino? Sono previsti altri suoi sviluppi?

Abbiamo avviato le attività di riqualificazione dello scalo a partire dal 2017, con investimenti significativi (oltre € 1,5 milioni) per l’acquisto di casse mobili, gru reach stacker e per l’assunzione di personale operativo da impiegare nel terminal. Oggi il nostro equipment comprende oltre 340 casse mobili, 2 reach stacker, 3 motrici e 2 semirimorchi; inoltre, abbiamo in programma ulteriori investimenti a supporto degli obiettivi di crescita che traguardiamo, tra cui lo sviluppo della nostra attività sul territorio borgarino.

Ne sono un esempio i test per gestire attraverso l’intermodale la logistica inbound e outbound tra Piemonte, Lombardia e Veneto di Verallia Italia, primo produttore europeo e terzo a livello mondiale di contenitori in vetro per alimenti e bevande, presente in 11 Paesi con 32 stabilimenti di produzione del vetro. Il progetto, implementato grazie alla collaborazione di Sibelco Italia, coinvolge il terminal ferroviario di Borgo San Dalmazzo e gli stabilimenti Verallia di Gazzo Veronese (Verona), Villa Poma (Mantova) e Lonigo (Vicenza) e prevede il trasporto su ferro della materia prima inbound (sabbia) tra Borgo e Valdaro e il ritorno in Piemonte, sempre via ferrovia, del prodotto finito outbound (bottiglie di vetro).

Questo modello di logistica innovativa ha dimostrato che è possibile saturare il treno migliorando il bilanciamento dei viaggi di andata e ritorno, assicurando al cliente costi e livelli di servizio più soddisfacenti e con impatti molto positivi sulla riduzione delle emissioni di CO 2 : questa soluzione permette, a regime, di risparmiare circa 2.366 tonnellate annue di CO 2 (pari a quelle assorbite in un anno da un bosco di 80.000 alberi…) rispetto al trasporto interamente su gomma.

L’intermodalità è una delle soluzioni più efficienti e funzionali in tempo di rivoluzioni “green”. Quali sono le altre iniziative intraprese dall'azienda in direzione della sostenibilità?

Credo che il mercato abbia una consapevolezza sempre maggiore della necessità di adottare soluzioni di trasporto sostenibili e il nostro sforzo va proprio in quella direzione: offrire livelli di servizio qualitativamente alti promuovendo l’utilizzo della modalità ferroviaria. Metrocargo oggi gestisce attraverso l’intermodale circa 190 consegne ogni giorno, contribuendo così in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO 2 .

Siamo anche attivamente impegnati sul piano della digitalizzazione: abbiamo avviato un percorso per la transizione digitale, i nostri autisti sono dotati di tablet e la nuova reach stacker (consegnataci a settembre 2021 e fornita da MOVINCAR) è equipaggiata con la piattaforma tecnologica Milos® di CIRCLE, nel segno del Piano Transizione 4.0 e dell’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Inoltre, la suite di cui Metrocargo dispone permette uno scambio di dati in tempo reale grazie ai software utilizzati dalla nostra impresa ferroviaria partner FuoriMuro per la verifica e la formazione (VerForm®) e per le attività operative (LogiShift®): tale processo genera notevoli risparmi in termini di tempo e benefici per quanto riguarda la visibilità e il tracciamento delle operazioni.

Di recente Metrocargo Italia ha ottenuto la certificazione GMP+ e QS-de relativa al trasporto via strada e ferrovia di prodotti sfusi destinati all'alimentazione animale. Tale certificazione sarà utile, in particolare al Gruppo Veronesi, vostro cliente. Perché?

Le certificazioni GMP+ e QS-de sono standard qualitativi internazionali per il trasporto via strada e ferrovia di prodotti sfusi destinati all’alimentazione animale che garantiscono un impatto sicuro di mangimi e prodotti agroalimentari finali.

L’ottenimento di questa certificazione va ad aggiungersi alle numerose azioni condotte da Metrocargo con l’obiettivo di assicurare ai clienti e a tutti gli stakeholders livelli di servizio sempre più elevati in termini di qualità e affidabilità. Grazie al nostro servizio garantito da alti standard qualitativi, il Gruppo Veronesi, primo gruppo italiano con una filiera completa e integrata che va dalla produzione dei mangimi sino alla trasformazione e distribuzione delle carni e dei salumi della tradizione gastronomica italiana, potrà ampliare l’utilizzo dell’intermodale e ridurre i mezzi su gomma impiegati quotidianamente sull'asse est-ovest, con importanti benefici in termini di ridotto impatto ambientale.