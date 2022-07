Dal Conservatorio Ghedini di Cuneo a Reykjavik, sul palco del Mengi

Un palcoscenico internazionale per uno studente di musica elettronica e un’ex studente di chitarra del Conservatorio Ghedini di Cuneo. Simone Giordano, 25 anni, allievo del biennio di composizione del dipartimento METS - Conservatorio di Cuneo, coordinato dal Prof. Gianluca Verlingieri, e Francesco Rista, 24 anni, ex allievo della classe di chitarra del Prof. Davide Ficco, si esibiranno insieme alla cantante Sandra Lind Þorsteinsdóttir domani, 10 luglio, a Reykjavik, in Islanda, sul palco del prestigioso Mengi, famoso per aver ospitato, tra gli altri, Björk.