Vent'anni di condivisioni e scoperte, vent'anni di qualità e riconoscimenti internazionali, vent'anni di vita per il patrimonio: nel 2022, il Festival Internazionale della Strada Reale celebra il suo 20° anniversario con una ricca programmazione musicale diffusa nelle Valli Roya Bevera e Vermenagna.

Organisti, gruppi locali e internazionali si alterneranno ai giovani interpreti per dar vita a questo Festival transfrontaliero sostenuto nell'ambito del progetto Interreg Alcotra Vermenagna Roya II.

La Strada Reale, parzialmente distrutta durante la tempesta Alex nell'ottobre 2020 e fortunatamente ricostruita a tempo di record grazie all'impegno di tutti, potrà così tornare a lasciare il segno con un Festival Internazionale di organo che persegue il suo desiderio di condividere e promuovere la cultura a beneficio di tutti.

Dopo il concerto di ieri, sabato 9 luglio, il prossimo appuntamento è per sabato 16 luglio, alle 20.30, presso la Cattedrale di Santa Maria del Bosco a Cuneo (Organo Carlo Vegezzi Bossi, 1914), per il concerto in coproduzione con l’Associazione Itinerari in Musica.

Qui il programma completo.