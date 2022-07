"Musica in cammino" a San Damiano Macra inizierà con i Trelilu

A San Damiano Macra, l'estate grazie al sostegno del Comune, alla Pro Loco ed all'associazione Escarton APS diventa l'occasione per bellissime serate di musica ed emozioni.

Nell’ambito della rassegna "Musica in cammino", sabato 23 luglio, alle ore 21, ci saranno I Trelilu con "Trilumania", spettacolo nell'Area Arena all'aperto - piazzetta Croce al Valore Militare (via Torretta).

​

Teatro musicale, commedia dell'arte, rinnovo della tradizione dei cantastorie, canzoni popolari inedite: un mix di musica e di divertimento tragicomico e surreale per uno spettacolo tra il concerto e il cabaret. I Trelilu hanno come obiettivo la valorizzazione della tradizione, attraverso la musica, le parole e la gestualità che sono espressione della storia e della cultura del nostro territorio.

Voce, chitarra, clarinetto e contrabbasso: Roberto Beccaria, Roberto Bella, Piero Ponzo e Francesco Bertone, sono loro i “Lilu”, i tre che sono quattro, Cuneesi DOC! Quattro personaggi stralunati, grezzi ed eleganti ad un tempo, fuori moda ma - a modo loro - in anticipo sui tempi.

Oltre 1.700 esibizioni in teatri, locali e piazze del Nord e del Centro Italia, in Francia, in Svizzera e in Spagna per un totale di circa un milione di spettatori.

17 CD, 1 vinile, 2 film in DVD, 1 libro a loro dedicato e tante collaborazioni, fra le ultime quella con la BANDA OSIRIS, con Alessandro Perissinotto e con Mago Alexander. Inoltre, alcuni arrangiamenti di brani conosciuti come "Maria Dolores", "Des Passito", "Perdere l’amore", "Manuela'' e "Domenica bestiale".

Trent’anni sulla cresta dell’onda per i Trelilu, con un repertorio cantato in lingua piemontese infarcito di esilaranti italianismi maccheronici. Melodie originali che attraversano ogni stile popolare e che anche lo precedono, tra gag e dialoghi d’invenzione spontanea accompagnati da un uso giocoso degli strumenti, dall’elemento scenico, dalla gestualità e dagli improbabili abiti che sono importante cornice alle storie narrate.

In caso di pioggia l'evento si terrà sotto il Pellerin in via Roma. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 3466295202​.