Seconda giornata di Collisioni 2022: tutto pronto per La Rappresentante di Lista e Pinguini Tattici Nucleari

Collisioni 2022 prosegue domani, domenica 10 luglio in Piazza Medford ad Alba, con i Pinguini Tattici Nucleari preceduti dal live de La Rappresentante di Lista per una serata attesa da decine di migliaia di spettatori da tutta Italia, in arrivo in Piemonte. Un'edizione speciale, interamente dedicata ai giovani, con oltre cinquantamila ragazzi e ragazze attesi da tutta Italia: dal Lazio al Veneto, fino all’Abruzzo, passando per la Sicilia.



La grande arena di Piazza Medford ad Alba, novità di quest'edizione, consente infatti di ospitare un numero praticamente doppio di spettatori rispetto ai concerti di Barolo. E anche per questo secondo giorno di festival completamente sold out, l’organizzazione consiglia a tutti coloro che sono sprovvisti del titolo di accesso, di non recarsi ad Alba poichè non verranno messi a disposizione ulteriori biglietti.



I cancelli dell’Arena si apriranno alle ore 18.00, ma per esigenze di ordine pubblico l’apertura potrà essere anticipata. Si suggerisce quindi al pubblico di raggiungere Alba a partire dal mattino, per trovare comodamente posto in città evitando ingorghi e conoscere il bellissimo centro storico, vivendo la giornata in totale relax e sicurezza.



Restano invece disponibili su ticketone.it e sugli altri circuiti autorizzati, alcuni biglietti per la grande giornata giovani Tutto Normale di sabato 16 luglio, organizzata in collaborazione con Banca D’Alba e con apertura cancelli a partire dalle ore 17, per una grande maratona di 5 ore di musica non stop con i concerti di Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez dalle ore 20.00 fino all’1,00. Cinque concerti con un solo biglietto al prezzo popolare di 30 euro più prevendita. Ancora disponibili anche i biglietti per lo spettacolo di Lundini e i Vazzanikki di domenica 17 luglio.



Quella del 2022 è un’edizione interamente dedicata ai giovani, la categoria che più ha sofferto negli ultimi due anni la chiusura di concerti, attività sportive e scolastiche imposta dall’emergenza.



Un’edizione che Collisioni intende dedicare insieme al Comune di Alba, a Fondazione CRC e ai suoi numerosi partner proprio ai ragazzi e alle ragazze del territorio che hanno dimostrato senso di responsabilità per quasi due anni, rinunciando alle esperienze di una normale adolescenza. E che finalmente quest’estate potranno tornare a far festa, in piedi in migliaia, a cantare sotto al palco di una normale edizione di Collisioni, come nel 2019. Con l’organizzazione di laboratori specifici a loro dedicati, grazie ai quali centinaia di giovani potranno vivere il festival in prima persona, collaborando alle riprese video, foto e alle interviste al pubblico di ragazzi e ragazze che arriverà ad Alba da ogni angolo del Bel paese.