Domenica di incidenti sulle montagne cuneesi. Escursionista si infortuna per salire ai Laghi Blu

Ancora un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in provincia di Cuneo dopo una giornata che ha visto la centrale di emergenza gestire 18 chiamate d'emergenza nella sola giornata di oggi, domenica 10 luglio, a livello regionale.

L'ultimo in ordine di tempo riguarda il soccorso un escursionista con una sospetta frattura a una caviglia sul sentiero per i Laghi Blu nel comune di Pontechianale in alta Valle Varaita.



In questo caso intervenuta intervenuta una squadra a terra, con un medico, che ha raggiunto a piedi l'infortunato, lo ha stabilizzato e ha proceduto con il trasporto a valle tramite barella portantina. L'intervento si è potuto effettuare solamente via terra in quanto in quel momento tutti i mezzi aerei erano impegnati in altri soccorsi.