Il gruppo "Le Nuvole" sul tetto d'Europa

Venerdì scorso il gruppo "Le nuvole"di Fossano, nonché Ficec team Italia Icu special, è partito da Milano Malpensa alla volta di Atene, proprio dove sono nate le olimpiadi secoli fa.

Otto ragazzi del gruppo non avevano mai preso l'aereo e la tensione la si poteva percepire. Si è deciso di andare ad Atene perché li si sono svolti gli europei (ECU) di cheerleading, uno sport prettamente acrobatico.

"Un'accoglienza da parte di tutti fantastica e i ragazzi si sono sentiti subito a casa. Il sabato mattina sono state selezionate due nuvolette per portare la bandiera italiana alla cerimonia di apertura, Giorgia Meriano e Alex Anghilante e l'emozione era tantissima". Racconta Isabella Berardo, presidente del gruppo.

E continua: "La domenica giornata in cui si è eseguito il nostro esercizio, i ragazzi sono stati bravissimi e il palazzetto OAKA di Atene ci ha accolto in modo fantastico, gente da tutta Europa in piedi che applaudiva sia durante l'esercizio che durante la premiazione. La squadra era composta da 19 elementi (16 ragazzi speciali e 3 ragazzi normodotati), importante è l'inclusione, per questo abbiamo deciso di gareggiare con una squadra mista. Il momento più emozionante è quando ci hanno decretato campioni europei e raggiunto lo scalino più alto del podio hanno messo come sottofondo l'inno di Mameli, le lacrime hanno iniziato a scendere sulle facce delle nuvolette commuovendo ancora di più la gente presente".

Un'emozione questa indescrivibile. Le nuvole ringraziano la Ficec (federazione italiana cheerleading e cheersport) perché credono in loro e lo sponsor MG di Fossano.

Tornati da Atene i ragazzi hanno trovato ad ad attenderli i parenti pronti a festeggiare con loro questo ottimo risultato, nell'attesa della prossima gara, il Gardaland open, ad ottobre.