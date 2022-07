Cuneo Granda Volley - Debutto a podio nella Supercoppa italiana a Lignano Sabbiadoro

Nella Supercoppa Italiana di Lignano Sabbiadoro, prima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour (Sand Volley 4×4), Cuneo Granda Volley conquista un ottimo terzo posto alle spalle di Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore e Vero Volley Monza. Un bronzo arrivato grazie alla vittoria nella finale per il terzo e quarto posto con la Banca Valsabbina Millenium Brescia dopo una semifinale persa con Monza che ha lasciato qualche legittimo rammarico per le biancorosse, subito trasformato in carica agonistica. Per capitan Lidia Bonifazi, Sara Caruso, Agnese Cecconello, Alessia Cerutti, Lucrezia Formenti e Sofya Kuznetsova e il tandem di coach composto da Antonio D’Ambrosio e Domenico Petruzzelli un esordio assoluto sulla sabbia decisamente positivo.

IL PERCORSO VERSO IL PODIO Nelle due partite del girone A disputatesi sabato per le gatte sono arrivate due sconfitte molto diverse tra loro: prima quella con Monza in tre set, in cui le cuneesi lottano alla pari nei primi due set ma poi non riescono a reagire alla grande partenza delle rosablù nel terzo parziale, poi quella con Brescia, in cui le biancorosse, sotto di un set ma avanti nel secondo 14-7, subiscono un’incredibile rimonta che porta Brescia a vincere il set con il punteggio di 18-16. Due k.o. sì, ma anche le prime due partite utili per trovare quell’intesa che giocoforza mancava in una formazione tutta nuova, che prima dell’allenamento di rifinitura del venerdì pomeriggio non si era mai allenata insieme al completo. Un’intesa che si è vista già crescere nella terza e ultima sfida del sabato pomeriggio, quella della fase a incroci. Contro la MT San Giovanni in Marignano di Giovannini e Signorile le biancorosse vanno sotto 1-0, poi reagiscono e, trascinate da una Kuznetsova implacabile in attacco e da una Cecconello molto presente a muro, conquistano la prima vittoria e l’accesso alla semifinale.

La semifinale della domenica mattina è il remake del match inaugurale con Monza. Le cuneesi partono bene e si aggiudicano il primo set, poi dalla metà del secondo parziale l’inerzia del match cambia e Monza, trascinata da una super Davyskiba, si guadagna l’accesso alla finale per il primo e secondo posto. Nel pomeriggio le gatte ritrovano Brescia nella finale per il terzo e quarto posto, e questa volta è tutta un’altra storia: con una grande prova corale Cuneo chiude la pratica in due set e sale sul terzo gradino del podio.

LIDIA BONIFAZI, CAPITANA CUNEO GRANDA VOLLEY «Siamo molto contente di questo terzo posto, un risultato fortemente voluto dopo la semifinale di questa mattina, che ci è un po’ sfuggita dalle mani. È stato importante chiuderla in due set perché la stanchezza iniziava a farsi sentire. Ognuna ha fatto la sua parte nel migliore dei modi: Kuznetsova è stata la nostra bocca da fuoco in attacco, Cecconello è cresciuta partita dopo partita e si è fatta sentire a muro nei momenti più delicati, Formenti ha dimostrato ottime capacità di ricezione e difesa anche sulla sabbia, Cerutti è entrata molto bene nel primo set. Peccato per Caruso, che ieri mattina nel suo ottimo esordio con Monza ha subito un lieve infortunio muscolare che l’ha costretta a fermarsi. Questa prima tappa del vivo Lega Volley Summer Tour è stata una bellissima esperienza che ha fatto bene al gruppo».