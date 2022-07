Da Cuneo a Rimini: i cuneesi Luca e Marie sono vice campioni nazionali di Bachata

I cuneesi 𝙇𝙪𝙘𝙖 Demaria e 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙚 Desogus della Imperial Dance Academy sono vice campioni nazionali di Bachata al campionato Cids (coordinamento italiano danza sportiva).

L'ottimo risultato è stato ottenuto nella gara in corso in questi giorni a Rimini.



La coppia si è inoltre classificata in quinta posizione nella specialità "Salsa Cuban Style".



"Sono molto contento del risultato inaspettato - commenta il titolare della scuola di danza in via Motorizzazione a Cuneo Eros Ghio - Abbiamo iniziato questo percorso di Danza Sportiva con Luca e Marie esattamente un anno fa."



"Si sono allenati costantemente con tantissimo impegno e voglia di mettersi in gioco e questo è il risultato dei loro sforzi - continua - La Danza Sportiva è una tipologia di ballo che va oltre il ballo inteso come attività sociale e ricreativa. Ogni atleta si deve preparare sia a livello atletico che tecnico ricercando la perfezione dei passi, della ritmica e della gestualità. La preparazione alla competizione prevede l’imparare una coreografia prestabilita insieme al proprio partner. La connessione e l’intesa con il proprio ballerino o ballerina devono essere eccellenti per raggiungere i traguardi più alti. Luca e Marie sono una coppia molto affiatata nel ballo come nella vita e questo di certo ha aiutato nel conseguimento di questo secondo posto al Campionato Nazionale."