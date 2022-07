Pallapugno: Serie A, ecco il calendario di playoff e playout

Pronto il calendario della seconda parte del campionato di Serie A Banca d'Alba-Egea: i play-off cominceranno sabato 16 luglio, alle 20.30, con Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Araldica Castagnole Lanze a Dolcedo, mentre domenica 17 luglio, alle 20.30, si giocherà Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo a Cortemilia; turno di riposo per la Roero Isolamenti Canalese.

Al via anche i play-out: sabato 16 luglio, alle 20.30, la Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo affronterà la Pallapugno Albeisa a Santo Stefano Belbo, mentre lunedì 18 luglio, alle 20.30, Virtus Langhe e Alusic Merlese saranno in campo a Dogliani; turno di riposo per la Bormidese.

Si riparte con i punti ottenuti nella regular-season e da adesso le vittorie valgono due punti. La seconda fase del campionato terminerà l'8 e il 9 settembre: le prime tre dei play-off andranno direttamente in semifinale, le altre squadre dei play-off e le prime due dei play-out si giocheranno gli spareggi per definire la quarta semifinalista. L'ultima classificata dei play-out retrocederà in Serie B.