Premiati i vincitori del concorso “Alba in fiore 2022”

Il 10 luglio, nella sala consiliare del palazzo comunale sono stati consegnati i premi ai vincitori di “Alba in Fiore 2022”, il concorso promosso dalla Ripartizione Opere Pubbliche che ha decretato i migliori allestimenti floreali realizzati da cittadini e istituzioni:

Categoria singoli partecipanti (balcone, cortile fiorito):

Primo classificato: Nicolino Coppola

Secondi classificati: Bruna Morcaldi e Elsa Cavallo

Categoria attività commerciali (dehor e vetrine fiorite)

Primo classificato: Elisabetta Penna

Secondo classificato: Mario Allario

Categoria singoli giardini privati

Primo classificato: Pier Giovanni Toppino

Secondo classificato: Luigi Rapalino

Menzione speciale della giuria a Nicolino Coppola.

Categoria orti urbani pubblici e privati

Primo classificato: Francesco Vico

Secondi classificati: Dario Costa e Enrico Blengio

Menzione speciale della giuria a Durime Zotaj.

Hanno consegnato i premi, da 80 a 120 Euro in buoni acquisto floreali, gli Assessori Boschiazzo, Reggio e Abellonio, il presidente del Consiglio comunale Boeri, i Consiglieri Alessandria, Balocco, Barbero, Martini e Sandri ed il sindaco della città di Sorradile, in provincia di Oristano, che il prossimo anno concorrerà al concorso internazionale dei Comuni fioriti.

A tutti i partecipanti va il ringraziamento degli Amministratori comunali per aver contribuito ad abbellire la città che, in questi giorni, ospita grandi eventi e rappresenta l’Italia al concorso internazionale “Communities in Bloom 2022”.