“ROERO STORIES”: oltre 100 storie per la salvaguardia della cultura immateriale della comunità

Cento storie per non dimenticare. Cento storie di tradizioni, di vita quotidiana, di natura e arte. Cento storie di solidarietà. Tutte insieme raccontano una comunità, la sua cultura immateriale. Siamo nel Roero quell’angolo di Piemonte che si intreccia con le Langhe. Paesi che si espandano sulle colline in un continuo saliscendi, immersi in un paesaggio da preservare e raccontare.

“ROERO STORIES” è la rubrica di storie di comunità ideata nell’ambito del progetto di valorizzazione Roero Coast to Coast promosso da MUDI, Sistema culturale diocesano di Alba (capofila), con il Comune di Magliano Alfieri e l’Associazione Network Roero.

Si tratta di un’ampia operazione di attivazione e salvaguardia della cultura immateriale connessa con il patrimonio e le tradizioni del Roero, non solo per garantire la conservazione della storia e del passato, ma è anche per diventare il trampolino di lancio in modo da spingere lo sguardo sul futuro e vitalizzare il territorio, per innescare relazioni e legami generativi per il paesaggio e per orientare lo sviluppo verso una bellezza sostenibile, anche in termini economici. E’ infatti la creazione della cultura per la “cura dei luoghi” un importante argine contro il degrado e precondizione per attivare virtuosi circuiti di attenzione nei confronti del territorio.

In questa prospettiva è la comunità stessa che si prende cura del suo patrimonio perché in esso riconosce un elemento di condivisione e d’identità collettiva. Questo riattiva i valori sociali di cui il patrimonio è portatore e di cui le confraternite sono state interpreti per secoli.

“Roero Stories” è incentrato sulla creazione di una rubrica di comunità a redazione diffusa, articolata intorno a quattro macro tematiche: vita quotidiana, arte e cultura, ambiente e paesaggio, comunità e solidarietà. E’ un bacino di oltre 100 storie pubblicate in forma di storytelling sul portale del Sistema culturale diocesano di Alba (www.visitmudi.it). Dall’autunno debutterà anche un sistema GPS narrativo-turistico utile per accompagnare il viaggiatore alla scoperta delle comunità locali.

Il progetto, coordinato dal Museo Diocesano di Alba, valorizza la rete di volontari culturali, veri ambasciatori di territorio e punto di connessione con le comunità locali. Tramite una call sono state raccolte idee e tematiche da narrare, per valorizzare la cultura materiale e immateriale del Roero. Sono storie di ieri e di oggi in molta parte inedite, corredate da materiali fotografici e video, che valorizzano il passato e creano legami col presente. Danno voce al mondo della fede, delle donne, dell’arte, della vita contadina, delle tradizioni popolari, profumano del sapore delle antiche ricette e molto altro. Rendono protagonisti i testimoni di questo territorio così vario e dinamico. Le storie sono inserite nel link https://www.visitmudi.it/storie/homepageroero/ .



L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo col cofinanziamento della Fondazione Museo Diocesano di Alba.