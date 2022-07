Venasca, ok al progetto esecutivo del polo polifunzionale per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco

Riapprovato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo Polo scolastico di Venasca e varato quello esecutivo relativo alla realizzazione del polo polifunzionale dove sorgerà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari, già finanziata.

“Il nostro obiettivo è quello di potenziare e migliorare i servizi esistenti dotandoli di strutture sicure, innovative ed ad alta efficienza energetica – dice il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta –: con il nuovo polo scolastico intendiamo fornire un servizio fondamentale alle famiglie grazie allo sviluppo di spazi nuovi e strutture moderne orientate ad una didattica attiva sempre più flessibile e al passo con i tempi, con lo sviluppo del Polo Polifunzionale Sicurezza si intende rafforzare la presenza sul territorio comunale delle forze di pronto intervento e dei servizi sanitari fondamentali, migliorandone l’organizzazione logistica e aumentandone l’operatività”.

Approvati anche i lavori di manutenzione idraulica dell’asta fluviale del Varaita, in continuità con i lavori intrapresi dall’Unione Montana per rendere più sicuro il territorio comunale.

L’attività di riqualificazione continua infine con il rifacimento della pavimentazione di Via Silvio Pellico, attualmente in conglomerato bituminoso, attraverso una pavimentazione in porfido in continuità con la restante pavimentazione del centro storico.