Incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 luglio, tra Monasterolo di Savigliano e Ruffia.

Coinvolte due vetture in un tamponamento. Sul posto intervenuta la croce rossa di Savigliano per gli accertamenti dei coinvolti, i vigili del fuoco di Saluzzo con i volontari di Savigliano per la messa in sicurezza dei mezzi e i carabinieri di Murello per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.