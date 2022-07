Meteo, da giovedì torna l'ondata di caldo con punte fino a 37°C

L’alta pressione si estenderà ancora nei prossimi giorni su tutta l’Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota attiveranno qua e là instabilità locale, ma ancora una volta il nordovest rimarrà più protetto. Temperature ancora in linea con il periodo almeno fino a giovedì, poi sensibile aumento tra giovedì e venerdì. Possibile temporaneo calo nel weekend.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 11 a mercoledì 13 Luglio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature di passaggio. In montagna possibile sviluppo di nubi cumuliformi con isolati rovesci al pomeriggio. Temperature stazionarie con valori massimi tra 29 e 33 °C, minime tra 20 e 23 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Da giovedì 14 Luglio

Torna a rinforzarsi l’anticiclone con aria più calda africana in arrivo però dalla Spagna. Le temperature massime saliranno nuovamente fino 35/37 °C, così come le minime che arriveranno a picchi di 24 °C tra giovedì e venerdì. Quasi totale assenza di fenomeni e afa elevata. Nel weekend invece c’è ancora un po’ di incognita perchè in alcune evoluzioni si intravvede un temporaneo calo delle temperature da sabato, ma sempre in un contesto piuttosto stabile.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/631-Stagionali_luglio_2022.html