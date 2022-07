Come scegliere un'icona per un logo

Molti aspiranti imprenditori non tengono conto dell'importanza del logo. Allo stesso tempo, ne sottovalutano l'importanza. Fare un grosso errore. Cercando di creare un logo da soli, gli imprenditori cercano di risparmiare denaro. Poiché i loghi buoni e di alta qualità creati dai designer sono molto costosi.

Dopotutto, il logo è uno degli strumenti principali nella promozione pubblicitaria. Il logo è una parte importante della tua attività e può attirare un numero enorme di nuovi clienti. Allo stesso modo, un cattivo logo può, al contrario, spaventare i clienti.

Se avete bisogno di un logo, potete crearne uno nel generatore di loghi di Turbologo.

Che cos'è un logo e perché è necessario

Ogni imprenditore deve considerare l'intero grado di importanza e necessità del logo. Il logo è il tuo marchio, il tuo viso e il tuo rappresentante. I tuoi clienti riconosceranno il tuo prodotto e il tuo marchio esattamente dal logo. Quando si crea un logo, è necessario renderlo memorabile, conciso e non simile al logo dei concorrenti. Tutti gli imprenditori sanno che un'azienda ha bisogno di un logo, ma non tutti capiscono perché è effettivamente necessario. Non è solo un bel simbolo o un marchio di un marchio. Il suo significato e significato Sono molto più profondi.

Prima di tutto, un logo non è un'immagine astratta o un set di caratteri. Non deve essere complicato o esporre l'intero fondo dell'azienda. Non dovrebbe nemmeno piacere agli amici e alla famiglia del proprietario del marchio. Ha compiti molto diversi e molto più oggettivi.

Il logo funziona sempre sull'immagine dell'azienda. Fornisce il contatto visivo con il consumatore. E può visualizzare le singole caratteristiche, tratti e vantaggi del marchio. Idealmente, è sviluppato insieme a uno stile aziendale generale che riflette la missione e l'essenza dell'azienda. Le immagini visive e la combinazione di colori sono strettamente correlate alla linea di attività e al tipo di beni o servizi.

Perché hai bisogno di un logo?

Il logo svolge una serie di diverse funzioni importanti. Le più basilari sono solo 2 funzioni principali:

•identificazione;

•autenticazione;

A questo proposito, il logo del marchio può essere paragonato alla firma di una persona che ha le stesse caratteristiche.

1. L'identificazione implica che si forma un legame tra il logo e il marchio che rappresenta e le persone, vedendo il logo, lo mettono immediatamente in relazione con quel marchio.

2. L'autenticazione (ovvero l'autenticazione) significa che le persone, vedendo il logo del marchio, capiscono che è esattamente il marchio a cui stanno pensando.

Grazie a queste caratteristiche, avere un logo su un prodotto o altri punti di contatto dei produttori con i consumatori può parlare della loro qualità. Dico "può «non» dovrebbe", perché ovviamente avere un logo su un prodotto non può garantire che il prodotto sia di qualità. Ma la sua assenza sarà sicuramente una campana allarmante.

Come scegliere un'icona per un logo

L'icona del logo è la prima cosa che attira l'attenzione di un visitatore del tuo sito web. Da questa piccola immagine dipende il modo in cui il tuo progetto o la tua azienda saranno percepiti dai potenziali clienti. Allo stesso tempo, può formare impressioni su di te sia in modo positivo che negativo, a seconda della qualità del logo.

Naturalmente, ciò non significa che l'esistenza della tua attività sia impossibile senza un logo chic ordinato per una quantità favolosa da un eminente designer. In linea di principio, puoi farne a meno o utilizzare l'icona più semplice e allo stesso tempo occupare un buon posto nella tua nicchia di business. Un buon logo ti permetterà di fare lo stesso, ma molto più velocemente e con meno, perché funziona sulla memorabilità e sulla promozione del nome della tua azienda tra le masse dei consumatori.

Dopo aver realizzato questo semplice fatto, molti imprenditori alle prime armi si affrettano a ordinare un capolavoro grafico da un famoso studio di design. Non affrettarti, perché la misura è importante: è necessario presentare chiaramente i possibili costi per la creazione dell'icona e correlarli con il potenziale beneficio dell'ulteriore utilizzo del logo. Un buon logo non deve essere bello, è sufficiente essere semplicemente attraente, relativamente economico e allo stesso tempo lavorare efficacemente per la tua attività.

Quindi, come si seleziona l'icona desiderata per il logo?

Prendere sul serio la questione della creazione di un'icona genera inevitabilmente molte domande su come potrebbe essere questa immagine. I principianti possono anche essere confusi in assenza o, al contrario, un numero enorme di idee.

Proprio con l'aiuto dei generatori di logo online, è possibile valutare gratuitamente e senza costi di tempo significativi quanto sia praticabile una determinata idea. Inoltre, molti designer consentono di cercare immagini su richiesta, il che semplifica notevolmente il processo creativo.

Se hai bisogno di ispirazione, dovresti visitare le gallerie di loghi online. Tali risorse web vengono costantemente aggiornate con nuovi lavori, che possono diventare fonti di idee per un buon logo della tua azienda. Puoi anche iniziare con applicazioni gratuite per creare loghi.

Una fonte inesauribile di idee sono anche i tuoi concorrenti. I loro loghi possono spingerti nella giusta direzione o, al contrario, dirti cosa non dovresti fare. Valuta altre aziende, cerca la connessione tra i loro loghi e il successo, perché di conseguenza possono apparire conclusioni interessanti.

L'originalità è sempre richiesta. Se i tuoi clienti percepiscono adeguatamente i loghi creativi, allora dovresti approfittarne. Questa è la tua occasione senza costi e sforzi significativi per distinguerti dalla concorrenza, a condizione che il messaggio sia corretto. Certo, non è facile ottenere un'originalità davvero elegante ed efficace. Ma, come dimostra la pratica, dopo diverse opzioni relativamente infruttuose, può risultare qualcosa di veramente interessante.

Conclusione

Crea loghi efficaci per i tuoi progetti divertendoti e comprendendo cosa e per cosa stai facendo! Non dovresti creare loghi simili a quelli della concorrenza. Devi avere la tua scorza, la ciliegina sulla torta. In questo modo puoi distinguerti dalla massa totale. Detto questo, se ti annoi del tuo logo, sarai in grado di rinominare in qualsiasi momento.