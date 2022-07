Fotoregali.com, l’e-commerce per la creazione di cadeau unici per donare un’emozione

Dalle calamite ai biglietti d’auguri, passando per fotoquadri, tazze o teli mare. Sono solo alcuni dei prodotti customizzabili, nel giro di qualche istante su Fotoregali.com. L’e-commerce, attivo nel settore dal 2006, permette agli utenti di personalizzare decine di supporti diversi, utilizzando le proprie fotografie. Del resto, le immagini sono in grado di suscitare ricordi preziosi ed emozioni indelebili. Un puntuale servizio di assistenza, pagamenti privi di ogni rischio e spedizioni rapide vanno a completare la proposta.

Il catalogo digitale dell’e-shop offre un’ampia selezione di regali personalizzati, oltre 500 per la precisione. Qualche esempio? Plaid, stampe su tela, orologi, zerbini, cover per tablet o smartphone, puzzle, cuscini, t-shirt e molto altro ancora. Ognuno di essi è corredato da una dettagliata scheda descrittiva, in cui sono inclusi anche video e immagini.

Grazie alla semplicità del processo di personalizzazione di Fotoregali.com, anche chi ha meno dimestichezza con la tecnologia può customizzare il gadget che desidera in totale autonomia. Una volta scelto l’articolo, è possibile inserire frasi, clip art, loghi o scritte, così da renderlo davvero unico.

Successivamente, i grafici del team intervengono regolando la luminosità e correggendo piccole imperfezioni, ove necessario. I supporti utilizzati, naturalmente garantiscono un’eccellente qualità di stampa.

Nell’eventualità di dubbi, l’utente può rivolgersi, in qualunque momento, al puntuale servizio di customer care, raggiungibile via WhatsApp o tramite i numeri di telefono. In alternativa, il portale implementa anche una pratica sezione “FAQ”, dove si incontra una risposta immediata ai quesiti frequenti.

I prodotti in vendita sullo store si adattano anche ai budget più contenuti. Ma ad impreziosire ulteriormente l’offerta giungono le riduzioni del 30%. È prevista, inoltre, l’opportunità di creare un buono regalo dell’importo a scelta. Mentre con la promo “Porta un amico”, sia chi è già iscritto che il nuovo cliente riceve un bonus di credito.

Per ciò che riguarda le transazioni, le modalità previste pongono l’acquirente al riparo da qualunque pericolo. È possibile scegliere fra: carta di credito, PayPal, contrassegno o bonifico bancario.

Quanto alle spedizioni, sono rapide e sicure. Gli articoli, infatti, vengono imballati con materiali ultraresistenti, così da scongiurare eventuali incidenti. Infine, per importi superiori a 39 euro i costi di consegna si azzerano.