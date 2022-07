La Moldavia “neutrale” vieta le trasmissioni televisive russe

Negli ultimi tempi lo status di neutralità della Moldavia, sancito costituzionalmente, viene spostato sempre più ad ovest dalla presidente Maia Sandu. Il Paese però è costituito anche da una minoranza non piccola di lingua russa, oltre che da una percentuale di cittadini che preferiscono essere vicini culturalmente ed economicamente a Mosca invece che a Bruxelles. Ma ora viene negata loro la possibilità di informarsi dalle fonti russe: con una ristretta maggioranza al Parlamento sono riusciti a far passare una legge sulle trasmissioni radiotelevisive che nelle intenzioni dichiarate dal governo ha lo scopo di eliminare la disinformazione dai mass media moldavi. Nella pratica, invece, proibisce di trasmettere programmi russi di natura politica e di approfondimento sui temi della guerra e di altre questioni di attualità. Gli unici programmi russi che potranno essere mostrati saranno quelli di intrattenimento, che non toccano la politica. Con questa legge, le uniche trasmissioni prodotte all’estero che potranno passare saranno quelle dei Paesi che hanno ratificato la “Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera”, cioè Stati Uniti, Canada, Paesi membri della UE e pochi altri. Il governo teme che l’informazione che arriva dalla Russia possa convincere il popolo moldavo a stare lontani dalle “sirene” della NATO, ma secondo un sondaggio sono comunque più del 50% i moldavi che considerano la neutralità il giusto strumento per la sicurezza del Paese. Come riferisce il sito Strumenti Politici, il governo europeista della premier Natalia Gavriliţa sta spingendo per rivedere le caratteristiche della neutralità nazionale, rinnovando le infrastrutture difensive e soprattutto aumentando la quantità di armamenti a disposizione dell’esercito: e gli acquisti presumibilmente saranno fatti presso i Paesi della sfera euroatlantica.