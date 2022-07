Occhiali di design: quali sono i modelli di tendenza

Le persone che fanno uso di occhiali di vista per correggere un difetto più o meno serio sono molte, alcuni decidono di ricorrere alle lenti a contatto, ma sono in molti a preferire gli occhiali, sia perché facilissimi da indossare e togliere con estrema facilità, sia perché oggi gli occhiali sono da considerarsi veri e propri accessori di design, in grado di aggiungere un tocco di fascino al viso e di valorizzare lo sguardo.

Per ottenere un risultato eccellente sotto l’aspetto estetico, è necessario scegliere occhiali con design di alto livello, meglio ancora se creati dalle grandi firme della moda, orientandosi verso un modello trendy e, al contempo, adatto al proprio volto e al proprio stile.

Una delle novità, realizzate proprio di recente, sono gli occhiali realizzati con l’aiuto della stampa 3d, in materiale sintetico, dall’aspetto particolarmente futurista, realizzati in tanti colori piacevoli e raffinati, tra cui ognuno può trovare facilmente ciò che desidera.

Colore degli occhiali: meglio una tinta neutra o un colore di tendenza?

In passato non si prestava molta attenzione al colore degli occhiali, la scelta non era molta e si prediligevano soprattutto occhiali in metallo o in materiale plastico. Oggi si riserva invece molta più attenzione nella scelta degli occhiali più adatti, valutando sicuramente il colore, così come la conformazione e il design.

Per scegliere il colore adatto degli occhiali da vista, si consiglia di prestare attenzione a quelli che sono i propri colori degli occhi e dei capelli, per evitare contrasti poco gradevoli: spesso si tende a scegliere gli occhiali con distrazione, cercando di fare il più in fretta possibile, mentre, al contrario, si tratta anche di oggetti che devono essere indossati praticamente sempre.

È possibile anche abbinare gli occhiali anche agli altri accessori che si indossano normalmente o che si portano con sé, borsa, scarpe, portafogli, cover del cellulare, oppure, per chi ama farsi notare, scegliere un colore totalmente al di fuori delle proprie abitudini, così da dare al viso una nota di originalità.

Occhiali da sole, un accessorio fashion e intramontabile

Gli occhiali da sole devono corrispondere non solo a caratteristiche tecniche molto alte, ma anche ad un’estetica perfetta, considerando che spesso vengono indossati semplicemente per infondere al viso un aspetto intrigante e misterioso.

Nella scelta degli occhiali da sole ideali occorre prestare attenzione prima di tutto alla qualità delle lenti, che devono essere in grado di proteggere effettivamente dalla luce e soprattutto dai raggi UV: infatti non è del tutto importante che la lente sia più o meno scura, ma è importantissimo verificarne la normativa di riferimento.

Per quanto riguarda il modello, si consiglia di evitare le montature molto grandi e colorate a chi ha un viso piuttosto piccolo, e di orientarsi in questi casi verso i modelli più classici e intramontabili.

Gli occhiali da sole devono comunque essere scelti anche in base alla destinazione di utilizzo, soprattutto quando si parla di sport, accertandosi sempre che il livello di filtraggio dei raggi del sole sia adeguato a ciò che si intende fare.