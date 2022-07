Barge, alla Locanda della Trappa del Mombracco il concerto del quartetto Oltre Swing Lab

Il coinvolgente quartetto di Oltre Swing Lab capitanato dal fisarmonicista e bandoneonista di inestimabile talento Massimo Pitzianti, insieme alla possibilità di godere della frescura della montagna e della splendida vista sul Monviso e sulla pianura saluzzese, fanno del secondo appuntamento di Cave.a organizzato dall’Accademia di Musica di Pinerolo un evento da non perdere.

Venerdì 15 giugno alle 21,30 alla Locanda della Trappa, nello splendido paesaggio del Mombracco definito anche il balcone delle Alpi, insieme a Massimo Pitzianti sono protagonisti Francesco Barbieri al clarinetto, Nunzio Barbieri alla chitarra e Pierre Steve Jino Touche al contrabbasso, musicisti già ospiti delle più prestigiose sale d’Europa e degli Stati Uniti.

Il concerto è a ingresso gratuito (consigliata la prenotazione presso la Locanda della Trappa: 3457853894). In programma musiche di Gus Viseur, Django Reinhardt, Paolo Conte, Nunzio Barbieri, Sidney Bechet, Duke Ellington.

L’evento è in collaborazione con la stagione di Jazz Visions 2022. Oltre Swing Lab è il secondo dei 4 appuntamenti gratuiti con la musica dal vivo che l’Accademia di Musica di Pinerolo propone nel territorio di Barge e del Monte Bracco tra giugno e settembre nell’ambito del progetto Cave.a, nato per recuperare, restaurare e restituire la memoria storica e culturale di un luogo caratteristico come le cave del Montebracco assieme ai suoi protagonisti.