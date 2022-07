"Una suora in tacchi a spillo": a Cuneo il musical dei Pazzi di Cuore

Sarà un momento leggero, di divertimento, strappando a tutti un sorriso e magari addirittura qualche risata.

A Cuneo, venerdì 15 luglio, in piazza Virginio la compagnia teatrale amatoriale Pazzi di Cuore si esibirà con il musical "Una suora in tacchi a spillo" ispirato al celebre film "Sister Act".

Nata nel gennaio 2014, questa compagnia si é costituita in associazione nel maggio 2016. Ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro, ispirando la sua attività ai valori umani di solidarietà sociale, perseguendo il fine della beneficenza indiretta.

Circa 80.000 euro donati in questi anni per finanziare moltissimi progetti non soltanto in Piemonte, la partecipazione al programma televisivo "TG2 Tutto il bello che c'è", l'Onorificenza di Papa Francesco ed anche una menzione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un forte credo ed una bellissima unione d'intenti è Pazzi di Cuore: "Noi, il nostro pubblico e l'amicizia che ci lega. Se noi riusciamo a fare del bene è solo grazie al pubbico che continua a sorridere con noi ed insieme a noi, condividendo la gioia più grande di tutte: la gioia di donare".

Alla regia del musical "Una suora in tacchi a spillo" Nina Monaco, soprano professionista di fama internazionale. È obbligatoria la prenotazione con offerta libera telefonando al numero 3409734368 oppure recandosi al Cappello Alpino (lun./ven. 14.30 - 18.30 e sabato 8.30 - 12.30/14.30 - 18.30).

I proventi dello spettacolo andranno a favore della Fondazione ABIO e delle associazioni Voglia di crescere e Fiori sulla luna, che da anni si occupano dei più piccoli.