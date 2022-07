Savigliano: Gianfranco Saglione si dimette da consigliere comunale

La voce che Gianfranco Saglione, candidato sindaco del centrosinistra, potesse non entrare nel nuovo Consiglio comunale di Savigliano era circolata nei giorni scorsi. La certezza si è avuta stamane quando la lettera di dimissioni è stata depositata in municipio.



La decisione è maturata a seguito dell’incontro di venerdì sera fra le quattro liste che lo avevano appoggiato nella sua corsa verso il municipio, “Savigliano Domani”, Partito Democratico”, “Impegno per Savigliano” e “Innovazione”. La riunione di venerdì sera ha fatto seguito ad analogo incontro del Partito Democratico, svoltosi mercoledì scorso in via Macra, nella sede del circolo.



Saglione – lo ricordiamo – era stato battuto al ballottaggio 15 giorni fa da Antonello Portera 65 a 35.



“Al termine della riunione delle quattro liste, in cui si è esaminato l’esito del voto – commenta Saglione – la coalizione mi ha ringraziato per il ruolo di aggregazione svolto e per l'impegnativa campagna elettorale ed ha valutato che, considerato anche il fatto che mi restano da svolgere quattro anni di presidenza ed il lavoro sin qui realizzato, io debba rimanere in Oasi Giovani (l’ente assistenziale nato dalla fusione di 3 ex Ipab che si occupa della realtà minorile e adolescenziale). Mi subentra l'avvocato Giorgia Seliak, una under 40 preparata, competente e decisa che saprà ben svolgere il ruolo di controllo e stimolo che in Consiglio Comunale compete alla minoranza”.



“Abbiamo chiesto a Saglione di restare in Oasi Giovani a svolgere il ruolo che, con generosità e competenza, riveste dal 2016. Come prevede lo statuto – annotano i referenti delle quattro liste che lo hanno sostenuto in campagna elettorale - tutti i consiglieri dell’ente svolgono le loro funzioni come volontari, a titolo completamente gratuito. Ci corre l’obbligo di precisarlo perché qualcuno, durante la campagna elettorale, aveva messo in giro la voce che il presidente percepiva un’indennità di 70 mila euro l'anno. Una delle tante falsità fatte circolare ad arte per denigrare il candidato sindaco e la nostra coalizione”.



Oltre a Saglione ha scelto di rinunciare al seggio anche Alessandra Frossasco (Pd). Al suo posto ritorna in Consiglio il veterano Giacomo “Jack” Calcagno, una lunga militanza nelle fila del centrosinistra, in passato assessore ai Servizi Sociali ai tempi di Soave sindaco.



Gli ingressi di Giorgia Seliak e Jack Calcagno dovrebbero essere formalizzati già nella seduta d’insediamento del nuovo Consiglio comunale convocato per giovedì 14 luglio alle ore 18.