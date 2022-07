Dario Ribero è il nuovo primario della Chirurgia Generale al Santa Croce e Carle

Dario Ribero è il nuovo Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Generale e Oncologica dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, il dr Ribero si specializza in Chirurgia Generale nel 2005. Ha ottenuto una borsa di ricerca per due anni presso il Dipartimento di Chirurgia Oncologica dell’MD Anderson Cancer Center di Houston, diviene Dirigente Medico presso la Chirurgia Generale ed Oncologica dell’Ospedale Mauriziano di Torino. Nel 2014 è nominato Direttore della Divisione di Chirurgia Epatobilio-Pancreatica dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano dove lavora fino al 2017, quando assume da direzione del Programma di Chirurgia Epatobilio-Pancreatica e Colorettale dell’IRCCS di Candiolo. Dal 2021 è direttore della struttura complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale San Giuseppe di Milano.

L’attività clinica e di ricerca del dr Ribero si è focalizzata negli anni nell’ambito della chirurgia oncologica dell’apparato digerente con particolare interesse per l’approccio mini-invasivo. Negli ultimi anni ha maturato una solida esperienza nell’ambito della chirurgia robotica, strumento con il quale sono stati consolidati approcci chirurgici innovativi. È stato responsabile di diversi progetti di ricerca traslazionale e clinica ed è autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche nelle più prestigiose riviste internazionali. Nel 2012 ha ottenuto l’abilitazione scientifica a professore di I fascia.

E’ membro di numerose società Scientifiche tra cui ACOI (Associazione Italiana Chirurghi Ospedalieri) per la cui rivista “Il Giornale di Chirurgia” ricopre il ruolo di Section Editor per l’area “Liver Surgery”, CRSA (Clinical Robotic Surgery Association) e ISFGS (The International Society For Fluorescence Guided Surgery).