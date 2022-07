Bagnolo, fiati e pianoforte: in sena i giovani musicisti del conservatorio "Verdi" di Torino

Mercoledì 13 luglio alle 20,30, la rassegna Trames, dopo il successo ottenuto con il concerto “Cori Giovanili”, giunge al suo terzo appuntamento.

Un’altra occasione per ascoltare un giovane gruppo di musicisti impegnati in una formazione particolare ed accattivante: il quintetto di fiati con pianoforte proveniente dal Conservatorio G. Verdi di Torino.

A salire sul palco dello Spazio FIRAD di Bagnolo Piemonte saranno: Matteo Cotti, pianoforte; Elisa Maccarrone, flauto; Valeria Lupi, clarinetto; Jose Ignazio Morabito, corno; Luca Vacchetti, fagotto.

Il concerto fa parte del progetto “I Conservatori in Piemonte”, che è ideato e promosso dall’associazione Toret Artist - Tre Sei Zero e nato per valorizzare i giovani talenti emergenti della musica, allievi dei quattro Conservatori Piemontesi, attraverso una rete di concerti distribuiti su tutta la Regione.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione del Quintetto in si bemolle maggiore op. postuma di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov (1844-1908) che presenta stili compositivi diversi ma dal carattere tipicamente russo per trattazione tematica, armonica e timbrica, rispettando la scrittura tradizionale con l’Allegro iniziale di maniera beethoveniana.

Si prosegue con il Quintetto in do minore op. 52 di Louis Spohr (1784-1859) che è del tutto esente dallo stucchevole cromatismo che di solito ed erroneamente viene associato a Spohr.

Sebbene solidamente costruito su strutture classiche, l'opera è pienamente inserita nel conteso romantico, in particolare lo scherzo con il bellissimo tema del corno.

biglietti dello spettacolo (posto unico 5 euro) sono acquistabili un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita scrivere a prenotazioni@polimnia.it.