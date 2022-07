Brossasco: “Terra di muri e di confini. In moto nell’Europa dell’est”: un viaggio in solitaria

Venerdì 15 luglio alle 20,30 Segnavia Porta di Valle ospita l’ultimo di tre appuntamenti dedicati al viaggio.

"Viaggiando si impara", questo il titolo della rassegna che vede protagonisti gli autori di altrettanti libri di viaggio. Nell’ultimo appuntamento Maria Gabriella Asparaggio presenterà “Terra di muri e di confini. In moto nell’Europa dell’est”.

La testimonianza di un viaggio in solitaria compiuto in due riprese in vari stati dell’Africa, vissuto astretto contatto con le popolazioni locali.

Questo libro nasce dalla passione per il viaggio e per l’avventura, dal desiderio intimo di correre incontro all’imprevisto, di provare emozioni forti nell’entrare in luoghi vietati, dal bisogno di conoscere l’altro, dall’anelito, insito in ognuno di noi, di raccontare e raccontarsi, attraverso le esperienze vissute durante la scoperta di luoghi a noi sconosciuti, mai visti, intensamente sognati, ma anche di riferire sulle relazioni intessute con le persone via via incontrate in questo cammino.

E proprio da queste relazioni si sviluppa quindi a poco a poco un libro che racconta anche di emigrazione, di solidarietà, di comunismo, di dittatura, di società, di gente, di uomini, di abitudini, di vita e di guerra. Maria Gabriella Asparaggio: nata a Torino il 25/02/1967 vive a Savigliano.