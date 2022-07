Savigliano, l'Estate Ragazzi è ormai pienamente nel vivo

È entrata pienamente nel vivo l'Estate Ragazzi saviglianese, organizzata da Oasi Giovani in collaborazione con il Comune di Savigliano. Ormai alla quarta settimana, il progetto ha raccolto le adesioni di un ottimo numero di bambini, specie per quanto riguarda le classi elementari.

Tema dell'edizione 2022, la pace: sia in riferimento a quanto sta accadendo nel mondo, sia come capacità di relazionarsi l'un l'altro nel quotidiano.

Tante le attività che hanno segnato queste prime quattro settimane di Estate Ragazzi. In primis le gite: alla piscina comunale di Savigliano, a Cupole Lido e a Piobesi d'Alba, al mare a Savona e al Castello della Manta. Ma si stanno portando avanti anche tante attività in collaborazione con associazioni del territorio, per esempio la ludoteca cittadina, con cui è stato avviato un percorso sulle emozioni. Non mancano poi i momenti di sport, specialmente legati alla pallavolo, e le “giornate cinema” a palazzo Longis.

Momentaneamente sospese – per senso di responsabilità, data la situazione di siccità che sta interessando il nostro territorio – le tradizionali attività con i giochi d'acqua.

Ma l'estate ragazzi continua: "Fino al 22 luglio – spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione – l'Estate Ragazzi sarà in collaborazione con il Comune, con la possibilità di applicare le fasce ISEE. Dal 25 luglio al 5 agosto e poi dal 22 agosto al 9 settembre le attività saranno invece portate avanti soltanto da Oasi Giovani".

Le iscrizioni sono a moduli settimanali. Ci si può iscrivere recandosi fisicamente presso la segreteria di corso Roma o tramite mail a estateragazzisavigliano@gmail.com (i diversi moduli sono scaricabili sul sito internet www.oasigiovani.it). Per informazioni: 0172. 712584 - 331.5969044.