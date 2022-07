Nuovo innesto per il Fossano di Fabrizio Viassi.

Raggiunto l'accordo con il centrocampista 2001 Gabriel Tarantino, ex Virtus Matino e Francavilla.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

"Il Fossano Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con Gabriel Tarantino, classe 2001 centrocampista ex Virtus Matino e Francavilla in Serie D e giovanili di Lecce e Crotone. Il Presidente e i dirigenti tutti danno il benvenuto a Gabriel per un anno ricco di soddisfazioni sportive."