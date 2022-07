Pallapugno: Coppa Italia, Nocciole Marchisio Cortemilia e Araldica Castagnole Lanze si sfideranno in finale

Saranno Nocciole Marchisio Cortemilia e Araldica Castagnole Lanze a contendersi la Coppa Italia 2022 di pallapugno nella finale "secca" di sabato 27 agosto, alle 21, allo sferisterio di Bormida.

In semifinale, la quadretta di Massimo Vacchetto ha superato 9-7 la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, mentre la formazione di Cristian Gatto si è aggiudicata "a tavolino" (9-0) il match con la Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo per il forfait medico dato per l'infortunio del capitano Enrico Parussa.

Coppa Italia Serie A - Semifinali (gara unica)

Nocciole Marchisio Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-7

Araldica Castagnole Lanze-Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo 9-0 forfait medico

Coppa Italia Serie A - Finale in gara unica

Sabato 27 agosto ore 21 a Bormida: Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze